 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
FETÖ avukatı Cemalettin Mutlu'ya 7 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi

FETÖ avukatı Cemalettin Mutlu'ya 7 yıl 6 ay hapis cezası

FETÖ'nün avukatlık yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla yargılanan Cemalettin Mutlu'ya mahkeme, 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mutlu, beraatini talep etti. İddianamede, Mutlu'nun şike soruşturması kapsamında Aziz Yıldırım aleyhine ifade vermeye zorladığı belirtiliyor.

FETÖ avukatı Cemalettin Mutlu\'ya 7 yıl 6 ay hapis cezası
09.01.2024 - 11:07,
Abone Ol

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) avukatlık yapılanmasında yer aldığı ve "Futbolda şike kumpası" davasının firari sanığıyken gaybubet evinde yakalandığı iddiasıyla yargılanan avukat Cemalettin Mutlu'ya mahkeme, 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Cemalettin Mutlu katıldı. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

BERAATİNİ TALEP ETTİ

Mahkeme karar duruşması olduğunu ifade ederek sanık Cemalettin Mutlu'dan son savunmasını istedi. Mutlu, "Yargılandığım süre boyunca savunma hakkım ağır şekilde ihlal edildi. Benim bu memlekette dedelerim yetim kaldı. Seküler bir hayatım vardır. Ülkücü camiada yetiştim. Hiçbir zaman şeriat devleti isteyen bir kişi olmadım. Bir seferliğine mahsus Kimse yok mu derneğine bir kurban bağışı yapmışım. Milyon dolarlar bağışlayan insanlar bugün başka yerlerde. Kur'an kursu vardı köyümüzde onlara da bağış yaptım" diyerek suçsuz olduğunu belieterek, beraatini talep etti.Mahkeme heyeti, sanık Cemalettin Mutlu'ya, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan indirim uygulamadan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Heyet Mutlu'nun yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararının da devamına hükmetti.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Cemalettin Mutlu'nun, Aziz Yıldırım'ın tutuklandığı "Futbolda şike" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şekip Mosturoğlu ve Ahmet Çelebi gibi kişileri cezaevinde ziyaret ederek tahliye edilecekleri yönünde teşvikle Aziz Yıldırım aleyhine ifade vermeye zorladığı kaydedildi. Cemalettin Mutlu'nun bu şekilde örgütün kurgulayıp yürüttüğü soruşturma dosyasına delil oluşturmaya çalıştığı vurgulanan iddianamede, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

İstanbul, Mahkeme, Yargı, Ceza, Terör, Futbol, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ avukatı Cemalettin Mutlu'ya 7 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika


11:36
10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27
Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü? Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:17
Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
11:14
Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim
11:14
Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
11:03
New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi
10:53
Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan 'provokasyon' çıkışı Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan "provokasyon" çıkışı
10:34
TikTok canlı yayınında karısına şiddet uyguladı TikTok canlı yayınında karısına şiddet uyguladı

Son Dakika
11:36 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27 Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:17 Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
11:14 Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
11:14 Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim
11:03 New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi
10:53 Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan "provokasyon" çıkışı
10:34 TikTok canlı yayınında karısına şiddet uyguladı
10:10 150 milyonluk vurgun yapan Talu çiftinin ifadesi ortaya çıktı! Borcu ödemek için Porsche ve tekne satmışlar
10:00 Tuğba Ekinci'den "İlk buluşmada öpüştün mü?" sorusuna çarpıcı yanıt: Adamı süründürürüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 12:11:23. #1.13#
SON DAKİKA: FETÖ avukatı Cemalettin Mutlu'ya 7 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement