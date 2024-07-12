FETÖ'nün darbe girişiminde şehit düşen polisin ailesi acılarını fotoğraflarla teselli buluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

FETÖ'nün darbe girişiminde şehit düşen polisin ailesi acılarını fotoğraflarla teselli buluyor

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan özel harekat polisi Sevda Güngör'ün ailesi, kızlarının fotoğraflarıyla acılarını hafifletmeye çalışıyor. Baba Mehmet Güngör, o günü hatırlamak istemediğini söylerken, anne Nural Güngör ise 15 Temmuz'un yaklaşmasıyla birlikte acılarının tazelenmeye başladığını ifade etti. Aile, kızlarının hatıralarını yaşatmak için evlerine fotoğraflar astıklarını belirtti.

12.07.2024 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit düşen özel harekat polisi Sevda Güngör'ün ailesinin acısı, tazeliğini koruyor.

Güngör'ün ailesi, darbecilerin şehit ettiği kızlarından geriye kalan fotoğraflarla teselli bulmaya çalışıyor.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığı Eğitim Tesisleri'ne darbecilerin yaptığı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki Sevda Güngör'ün babası Mehmet ve annesi Nural Güngör, evlatlarının kaybının acısını ilk günkü gibi hissediyor.

Evlerinin bir odasını kızlarının fotoğrafları, diploma ve sertifikalarına ayıran aile, günlerinin büyük bölümünü burada geçiriyor.

"15 Temmuz gününü düşünmek istemiyorum"

Baba Mehmet Güngör, AA muhabirine, 15 Temmuz günü kızıyla cuma namazı öncesi konuştuğunu, akşam aradığında ise ulaşamadığını söyledi.

Hain girişimi unutamadıklarını anlatan Güngör, "15 Temmuz gününü düşünmek istemiyorum. O gün bize kara bulut. Evlerimizde yaptığımız köşede fotoğrafları, sertifikaları var. Hangi eve gitsek kızımı orada buluyormuşuz gibi oluyor. Her fırsatta bu odaya giriyoruz ama hayal oluyor sadece." diye konuştu.

"O gitti ama biz de bittik"

Anne Nural Güngör de 15 Temmuz darbe girişimi haberini gördüğünde kızını aradığını ancak ulaşamadığını ifade etti.

Kızının cenazesini darbeden birkaç gün sonra aldıklarını aktaran Güngör, o günleri hiç unutamadıklarını dile getirdi.

Anne Güngör, 8 yıldır kızlarının acısını yaşadıklarını vurgulayarak, "15 Temmuz'un gelmesini hiç istemiyorum. 15 Temmuz yaklaştıkça o günler aklıma geliyor." dedi.

Kent merkezindeki ve yayladaki evlerine kızlarının hatıralarını yaşatacak fotoğraflar astıklarını belirten Güngör, şunları kaydetti:

"Bir yere gitmek istemiyoruz. Bitmiş gibi bir hayatımız var. Hayat devam ediyor ama bizim hayatımız bitmiş. Sabah kalkar kalkmaz kızımızın fotoğraflarına bakıyoruz. 8 yıldır aynı devam ediyoruz. FETÖ mensuplarının Allah belasını versin. Bizim tattığımız acıları kendileri de tatsın. Biz çocuğumuzu kolay yetiştirmedik. 'Anne ben evlenmeyi düşünüyorum. Kendini hazırla, arkadaşımı getireceğim yanına.' dedi. Benimle tanıştıramadan gitti. O gitti ama biz de bittik."

Kaynak: AA

Darbe Girişimi, Mehmet Güngör, 15 Temmuz, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ'nün darbe girişiminde şehit düşen polisin ailesi acılarını fotoğraflarla teselli buluyor - Son Dakika


11:42 Adnan Oktar’ın 5 milyarlık malına el konuldu Listede neler var neler Adnan Oktar'ın 5 milyarlık malına el konuldu! Listede neler var neler
11:41 Ekonomide taşlar yerine oturuyor mu Yıllık cari açık 2 yıl sonra en düşük seviyede Ekonomide taşlar yerine oturuyor mu? Yıllık cari açık 2 yıl sonra en düşük seviyede
11:12 Patrona bak İşçileri fırçalayıp tehdit etti: Yarın herkesi kapının önüne koyarım Patrona bak! İşçileri fırçalayıp tehdit etti: Yarın herkesi kapının önüne koyarım
10:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede
09:15 800’den fazla istasyonu vardı Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı 800'den fazla istasyonu vardı! Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı
11:45 Kimse bilmiyordu İşte Zehra Güneş’in sır gibi sakladığı abisi Kimse bilmiyordu! İşte Zehra Güneş'in sır gibi sakladığı abisi
11:28 Sahipsiz köpek sorunu sizce nasıl çözülmeli Sahipsiz köpek sorunu sizce nasıl çözülmeli?
11:23 Fenomen ismin intikam planı Polatların telefonuna bağlanıp her şeyi kaydetmiş Fenomen ismin intikam planı! Polatların telefonuna bağlanıp her şeyi kaydetmiş
11:15 Kim Kardashian daha genç görünmek için yüzüne somon spermi enjekte ettirdiğini açıkladı Kim Kardashian daha genç görünmek için yüzüne somon spermi enjekte ettirdiğini açıkladı
11:04 Süper Kupa’nın oynanacağı stadı duyan Okan Buruk ateş püskürdü: Beşiktaş’ın istediğini seçmişler Süper Kupa'nın oynanacağı stadı duyan Okan Buruk ateş püskürdü: Beşiktaş'ın istediğini seçmişler
10:41 Hindistan’da bir anne, kocasının reddettiği ikiz bebeklerini boğazlarını keserek öldürdü Hindistan'da bir anne, kocasının reddettiği ikiz bebeklerini boğazlarını keserek öldürdü
10:37 Soylu’dan çok konuşulacak sözler: Silahı belime taktım, onu orada öldürecektik Soylu'dan çok konuşulacak sözler: Silahı belime taktım, onu orada öldürecektik
10:32 Hayali üniversite iddiası Diplomalar sahte, rektör ise profesör değil lise mezunu çıktı Hayali üniversite iddiası! Diplomalar sahte, rektör ise profesör değil lise mezunu çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 12:24:05. #1.13#
SON DAKİKA: FETÖ'nün darbe girişiminde şehit düşen polisin ailesi acılarını fotoğraflarla teselli buluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement