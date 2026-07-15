Bolu'da FETÖ şehidi Ozan Özen anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit olan polis memuru Ozan Özen'in Bolu'daki mezarında anma töreni düzenlendi.

Bolu Şehitliği'ndeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra İl Müftülüğü görevlilerince Kur'an-ı Kerim okundu.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş tarafından tüm şehitler için dua edilmesinin ardından protokol üyeleri şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı, dua etti.

Programa, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Bolu 2. Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emrullah Öztürk, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Rıfkı Kulaksız, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İyipar, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdullah Alemdar, kurum müdürleri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Oğlunun mezar taşındaki fotoğrafını öptü

Darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit düşen Özen'in babası Metin Özen, oğlunun mezarının başına geldi.

Burada oğlunun mezarını temizleyen baba, daha sonra mezar taşında bulunan resmini öptü, karanfil bıraktı, dua etti.

Baba Özen, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayatın devam ettiğini ancak duygularının derin olduğunu dile getirdi.