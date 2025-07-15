FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 9. YILI - 15 Temmuz gazisi Damar'dan, "Yine olsa yine yaparız" mesajı - Son Dakika
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FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 9. YILI - 15 Temmuz gazisi Damar'dan, "Yine olsa yine yaparız" mesajı

15.07.2025 11:36
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu ayağından ve omzundan yaralanan Ayhan Damar, "Vatan elden gitmesin diye hain bir darbe girişimine müdahalede bulunmak istedik.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu ayağından ve omzundan yaralanan Ayhan Damar, "Vatan elden gitmesin diye hain bir darbe girişimine müdahalede bulunmak istedik. Devlet, millet bir oldukça, vatan, millet sağ oldukça yine olsa yine yaparız." dedi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini engellemek için sokaklara çıkan binlerce vatandaş, canı pahasına tanklara, helikopterlere karşı durdu.

O gece, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından Milli Savunma Bakanlığı önüne koşan vatandaşlar arasında yer alan Ayhan Damar darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu ayağından ve omzundan yaralandı.

AA muhabirine yaptığı açıklamada, aradan geçen 9 yıla rağmen o gece yaşananları unutamadığını anlatan 15 Temmuz gazisi Damar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısının ardından aile yakınlarıyla önce Ankara Adliyesi'ne ardından da Necatibey Caddesi'nde bulunan karakola gittiklerini söyledi.

Adliyenin önünde diğer vatandaşlarla birlikte bir tanka müdahale ettiklerini dile getiren Damar, şöyle devam etti:

"Sonra Necatibey'deki karakolu FETÖ'cüler basmış, onları püskürttük. Gençlik Caddesi'nde bir tankın içinden 4 asker, bir yüzbaşı aldık ikna ederek. Yalvardık daha doğrusu. Dedik ki 'Sabaha ya siz vatan haini olacaksınız ya biz vatan haini olacağız. Darbe yaparsanız biz vatan haini olacağız, yapamazsanız siz vatan haini olacaksınız.' Gerçekten de biz o gece kazandık, onları da yakalamış olduk, gerekli mercilere teslim ettik. Oradan çıktık, Milli Savunma Bakanlığının oraya gittik, aynı müdahaleyi orada yapmaya çalışırken vurulduk."

"300 askerin arasına girdik"

O gece Milli Savunma Bakanlığında bulunan darbeci askerleri püskürtmek için Bakanlığın içine girdiklerini anlatan Damar, "Ne cesaretse 300 askerin arasına girdik. Milli Savunma Bakanlığının arkasında Özel Kuvvetleri helikopterle içeriye indiriyorlar. Onlar inmesin diye içeriye doğru yürüdük. Karşımızda 300 asker vardı, onlarla konuşmaya çalıştık ama bir yüzbaşı girmememizi söyledi. Biz girdik. Girdikten sonra ateş etti bize, ayağımla omzumdan yaralandım." diye konuştu.

O esnada yanında bulunan amcasının oğlunun da yaralandığını belirten Damar, bugün yine böyle bir girişim olsa bunu engellemek için sokağa çıkmaktan çekinmeyeceğinin altını çizdi.

"Vatan, millet sağ olsun, yeter. Bugün olsa yine aynısı yapılır, daha fazlası yapılır. O zaman çekiniyorduk. Şimdi daha güçlü, kuvvetli ve kararlı gideriz bu sefer." diyen Damar, ailesinin de o gece kendisine tam destek verdiğini vurguladı.

Gazi Damar, "Vatan elden gitmesin diye hain bir darbe girişimine müdahalede bulunmak istedik. Bulunduk da. Devlet, millet bir oldukça, vatan, millet sağ oldukça yine olsa yine yaparız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Darbe Girişimi, 15 Temmuz, Güvenlik, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 9. YILI - 15 Temmuz gazisi Damar'dan, 'Yine olsa yine yaparız' mesajı - Son Dakika

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