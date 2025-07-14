FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 9. YILI - İstanbul polisi, FETÖ'nün yeniden yapılanmak için attığı her adıma engel oldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlediği operasyonlarla FETÖ'nün yeniden yapılanmak için geliştirdiği her taktiği deşifre ederek, örgüte ağır darbe vuruyor.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye geçit vermemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Düzenlenen operasyonlarla büyük darbe alarak bitme noktasına getirilen FETÖ'nün yeniden ayağa kalkma çabalarının önüne geçen ekipler, teknolojik ve fiziki tüm kabiliyetini ortaya koyuyor.

En küçük detayı bile es geçmeyerek uzun saatler çalışan ekipler, FETÖ'ye nefes aldırmadan düzenledikleri nokta operasyonlarla hem şüphelileri yakalıyor hem de geliştirilen yeni taktikleri deşifre ediyor.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda 2024'te düzenledikleri 128 operasyonda 378 şüpheliyi yakaladı. Bu şüphelilerden 137'si sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Ekipler, bu yılın ilk 6 ayında düzenledikleri 69 operasyonda ise 370 şüpheliyi gözaltına aldı. Bu zanlılardan da 188'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzenlenen operasyonların detayları

AA muhabirinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün FETÖ'ye yönelik bazı operasyonlarından derlediği bilgiye göre, terör örgütü tarafından güncel yapılanma için hazırlanan yeni yolların önü kesildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, FETÖ'nün güncel ve yeniden yapılanma faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, terör örgütüyle ilgili haklarında adli işlem, ihraç ve cezaevi kaydı bulunan kişilerin, İstanbul'da faaliyet gösteren bir bilişim şirketinde SGK kaydının bulunduğu tespit edildi.

Söz konusu şirketin terör örgütü güdümünde bulunabileceğinin değerlendirilmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, teknik ve fiziki takipler, MASAK raporları, HTS kayıtları ile baz birliktelikleri değerlendirildi.

Şirketin örgütle iltisaklı kişilere iş imkanı sağladığı, liyakata göre değil, örgütsel konumuna göre pozisyonlarda çalışıldığı, şirket ortaklarının herhangi bir söz hakkının bulunmadığı, şirketin örgütsel talimatlarına göre sahiplerinin değiştiği ancak devreden, devir alanların hesap hareketlerinde herhangi bir parasal transferlerin bulunmadığı belirlendi.

Çalışmalarda, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkanlara maaş ödemesi yapıldığı ve SGK primleri ödenmek suretiyle emekli olmalarının sağlanması hedefiyle, devletin zarara uğradığı tespit edildi.

Şirkette ortaklık ve SGK kaydı bulunan kişilere yönelik takip sonucu şüphelilerin, FETÖ'nün güncel bölge yapılanmasında olduğu değerlendirilen kişilerle irtibatlarının ve eylemsel buluşmalarının gerçekleştiği tespit edilerek soruşturma derinleştirildi.

Şüphelilerin örgüte ait motivasyonu ve aidiyeti artırmak amacıyla toplantı, sohbet, etkinlikle örgütsel evlilik (izdivaç) kapsamında görüşmeler düzenledikleri, haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin yurt dışına kaçış organizasyonlarına yardımcı oldukları ve yurt dışında örgüt mensuplarıyla yüz yüze görüşmeler yaptıkları ortaya çıkarıldı.

Şüphelilerin, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası birbirleriyle yaptıkları telefon görüşmelerinde "Gülen'in bıraktığı miras ve çizdiği yol üzerinden faaliyetlerine devam edeceklerini" beyan ettikleri ve elebaşını "şehit" olarak sınıflandırdıkları bilgisine ulaşıldı.

HTS raporlarında örgütle iltisaklı kişilerle ve geçmiş dönemde örgütün tepe yönetimiyle iletişim kayıtları ve MASAK raporlarında örgütsel para transferleri bulunan, örgütün gizli haberleşme modeli ankesörlü hatlardan aranan, kripto haberleşme programı "ByLock"u kullanan, örgütün güdümündeki şirketlerde SGK kaydı bulunan ve güncel yapılanmada faaliyet yürüttükleri tespit edilen 41 zanlı belirlendi.

İstanbul, Ankara, Yozgat ve Gümüşhane'de 49 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 36 şüpheliden 20'si tutuklandı, 16'sı adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayın, zincir marketlerden edinilen hediye kartları, 27 bin 440 avro, 128 bin 629 dolar, 452 bin 522 lira ve yaklaşık 826 bin 413 lira değerinde altın olmak üzere toplam piyasa değerleri yaklaşık 7,4 milyon lira ve altın ele geçirildi.

Adli işlem görenlerin çocuklarını örgüte katma planı deşifre edildi

Polis ekipleri, FETÖ'nün güncel yapılanma faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda da yeni tespitlere ulaştı.

Maltepe, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerinde örgüte yeni eleman temin edebilmek için başta müzahir ve adli işlem görmüş şahısların çocuklarının örgüte ait öğrenci evlerine yerleştirildiği, sorumlu örgüt mensuplarıyla farklı evlerde yaşayan öğrencilerin kimsenin ikamet etmediği örgüte ait toplantı evlerinde buluşmalar gerçekleştirdiği belirlendi.

Adli işlem tesis edilmiş ve ihraç olmuş kişilere örgüt güdümünde bulunan iş yerlerinde iş imkanı sağlandığı, örgütün öğrenci yapılanmasında bulunan şahısların aidiyet ve bağlılık kazanmaları amacıyla bu iş yerlerinde çeşitli etkinliklere davet edildiği, il dışına geziler düzenlendiği tespit edildi.

FETÖ/PDY kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmamaları için örgütün "gaybubet" evlerine yönlendirildiği, örgütün yeniden yapılanma arayışı içerisinde olduğu anlaşıldı.

Çalışmaların ardından, terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde olan, operasyonel hat kullanan, gizli haberleşme modeli ankesörlü telefonlardan aranan, "ByLock" kullanan, kanun hükmünde kararnameyle kapatılan örgüt güdümündeki şirketlerde SGK, derneklerde de üyelik kaydı bulunan, örgütle iltisaklı oldukları gerekçesiyle devlet kurumlarından ihraç edilen, Bank Asya'da hesap artışı bulunan 54 şüpheli, İstanbul, Kütahya, Kocaeli, Ankara, Samsun ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda yakalandı.

Şüphelilerin 12'si sevk edildikleri adliyede tutuklanırken, adreslerindeki aramalarda ise 3 milyon 700 bin lira ve altın ele geçirildi.

Askeri mahrem yapılanma çözüldü

Ekipler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisine sızan ve tamamı deşifre edilemeyen FETÖ mensuplarının adalete teslim edilmesi çalışmalarını da büyük kararlılıkla sürdürüyor.

Çalışmalarda, muvazzaf olarak görev yapan 158 şüphelinin, örgütün gizli haberleşme yöntemlerinden olan ankesörlü telefonlardan ardışık ve şifreli şekilde aranan ve örgütün sözde askeri mahrem yapılanmasında yer alan "mahrem imam"larla irtibatları tespit edildi.

İstanbul ve İzmir merkezli 41 ilde çalışmaların ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 albay, 22 yarbay, 51 binbaşı, 41 yüzbaşı, 5 teğmen, 3 astsubay, 23 uzman çavuş rütbelerinde olmak üzere 158, müstafi, ihraç, emekli gibi nedenlerle TSK'dan ilişkisi kesilen 29 zanlı yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 137'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.