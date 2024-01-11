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FETÖ'nün sözde adliye yapılanmasında yer alan eski Danıştay üyesi yakalandı - Son Dakika
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FETÖ'nün sözde adliye yapılanmasında yer alan eski Danıştay üyesi yakalandı

AFYONKARAHİSAR İl Emniyet Müdürlüğü, FETÖ'nün sözde adliye yapılanmasında 'mahrem imam' olarak bulunan ve hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan eski Danıştay üyesi R.E.'yi yakaladı. R.E., Sandıklı ilçesinde gözaltına alındıktan sonra cezaevine teslim edildi.

FETÖ\'nün sözde adliye yapılanmasında yer alan eski Danıştay üyesi yakalandı
11.01.2024 - 13:10,  Güncelleme: 13:11
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AFYONKARAHİSAR İl Emniyet Müdürlüğü, FETÖ'nün sözde adliye yapılanmasında 'mahrem imam' olarak bulunan 2016 yılında Danıştay üyesiyken ihraç edilen ve hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan R.E.'yi yakaladı.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü'nün İstihbarat Şube Müdürlüğü ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen ortak çalışma sonucu 2016 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan işlem yapılan eski Danıştay üyesi R.E., Sandıklı ilçesinde yakalandı. FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sözde adliye yapılanmasında 'mahrem imam' olarak yer alan ve 2016'da Danıştay üyesi olarak görev yaparken KHK kapsamında ihraç edilen R.E.'nin 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Sandıklı'da gözaltına alınan R.E. işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine teslim edildi.

Kaynak: DHA
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