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FETÖ Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltında

Ankara merkezli 6 ilde FETÖ üyesi olduğu düşünülen 10 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

11.02.2025 10:11
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(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında Ankara merkezli 6 ilde FETÖ üyesi olduğu düşünülen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülmekte olan 2010 yılında yapılan Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) soruşturması kapsamında, sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği ve soru verdiği/aldığı belirlenen FETÖ/PDY üyesi 2 şüpheli; 2015 Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu (JAMYO) mülakatlarında, mülakata katılan adayların aday numaraları üzerinde kodlama yapılarak örgüt üyelerinin avantajlı şekilde kazanmasının sağlanması eylemine yönelik yürütülen soruşturmada, aday numarası kodlama bilgisini mülakat heyeti üyesi olarak görev yapan subaya örgüt adına ilettiği belirlenen ve mahrem asker imamı olan 1 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca halen JGK emrinde sözleşmeli inşaat mühendisi olarak görev yapan ve askeri okul sınavlarına hazırlanan öğrencileri örgüt adına takip eden 1 şüpheli, olmak üzere toplam 4 şüphelinin de Ankara merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildiği duyuruldu.

Öte yandan KPSS çalışma evlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Bylock yüklü hatların kullanıldığı çalışma evlerinde kalan ve bu hatların gerçek kullanıcıları oldukları tespit edilen, ayrıca haklarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile irtibat ve iltisaklarına ilişkin çeşitli deliller bulunan beşi aktif kamu çalışanı, biri sivil olmak üzere toplam 6 şüphelinin, Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildiği açıklandı.

Başsavcılık yaptığı açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına ve sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmekte olduğu bildirildi.

Kaynak: ANKA

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