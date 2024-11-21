FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-30" operasyonunda Afyonkarahisar merkezli 4 ilde gözaltına alınan 22 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatı üzerine Emniyet Genel Müdürlüğünce, FETÖ'ye yönelik düzenlenen "Kıskaç-30" operasyonunda Afyonkarahisar merkezli Antalya, Ankara ve Uşak'ta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 22 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K, Y.B. ve I.Ş. çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gözaltına alınanlardan 9'u adli kontrol şartıyla, 10'u da emniyette serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › FETÖ Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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