FETÖ Operasyonu: 4 Akademisyen Gözaltında

22.04.2026 15:09
Tekirdağ'da FETÖ'nün akademisyen yapılanmasına yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün akademisyen yapılanmasına yönelik soruşturmasında 4 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Polis, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde akademisyen olarak görev yapan A.B., R.M. ve M.A. ile Edirne'nin Keşan ilçesinde özel bir hastanede doktor olarak çalışan E.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 cep telefonu, çeşitli sim kartlar, 1 hafıza kartı ve 1 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

