FETÖ Operasyonu: 4 Akademisyen Gözaltında

TEKİRDAĞ'da FETÖ'nün akademisyen yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün akademisyen yapılanmasına yönelik soruşturmasında 4 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Polis, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde akademisyen olarak görev yapan A.B., R.M. ve M.A. ile Edirne'nin Keşan ilçesinde özel bir hastanede doktor olarak çalışan E.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 cep telefonu, çeşitli sim kartlar, 1 hafıza kartı ve 1 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.