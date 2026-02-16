FETÖ Operasyonu: 94 Vergi Müfettişi Gözaltında - Son Dakika
FETÖ Operasyonu: 94 Vergi Müfettişi Gözaltında

16.02.2026 14:16
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 94 vergi müfettişi adliyeye sevk edildi. FETÖ bağlantıları tespit edildi.

İstanbul merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan Hazine ve Maliye Bakanlığında aktif görev yapanların da aralarında bulunduğu 94 vergi müfettişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 13 Şubat'ta kent merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 94 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Operasyon

Terör örgütü FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmada, şüphelilerin örgütün gizli haberleşme yöntemlerinden ankesörlü-büfe telefonlarından ankesörlü kart sistemini (AKS) kullanarak örgütsel iletişim tekniklerine uygun bağlantı kurduklarının tespit edilmişti.

Örgüt içinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine yönelik itirafçı beyanları bulunan zanlıların örgütsel faaliyetlerde yer aldıkları değerlendirilmiş, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde ihraç edilen ve aktif görev yapan 94 vergi müfettişinin yakalanması için İstanbul merkezli 11 ilde operasyon düzenlenmişti.

Kaynak: AA

İstanbul, Politika, Güvenlik, Güncel, Terör, Son Dakika

FETÖ Operasyonu: 94 Vergi Müfettişi Gözaltında

