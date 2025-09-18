FETÖ Operasyonunda 11 Gözaltı, 3 Tutuklama - Son Dakika
FETÖ Operasyonunda 11 Gözaltı, 3 Tutuklama

18.09.2025 09:56
İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 7'si adli kontrolle serbest.

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, biri hakkında ise "ev hapsi" kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince yakalanan 11 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, biri hakkında ise "ev hapsi" kararı verildi.

Haklarında gözaltı kararı olan 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ'ye yönelik soruşturmalarda isimleri geçen, ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan ve dijital materyallerde kayıt olan 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 16 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında emekli ve ihraç edilmiş polisler ile aktif öğretmen ve sivillerin olduğu 11 şüpheli yakalanmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Operasyon, Politika, Güvenlik, Ev hapsi, 3-sayfa, Güncel, izmir, Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
''Reza Zarrab'ın hayatı belgesel oluyor'' iddialarına Netflix'ten yanıt
