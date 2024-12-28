FETÖ Operasyonunda 93 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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FETÖ Operasyonunda 93 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, 'Kıskaç-32' operasyonunda 27 ilde 93 FETÖ şüphelisinin yakalandığını açıkladı.

28.12.2024 12:11
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 ilde FETÖ'ye yönelik son 10 gündür devam eden "Kıskaç-32" operasyonlarında 93 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın X hesabından yaptığı paylaşıma göre, 27 ilde FETÖ'ye yönelik son 10 gündür devam eden "Kıskaç-32" operasyonlarında 93 şüpheli yakalandı. Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"Operasyonlarda yakalanan şüpheliler; örgütün 'güncel yapılanması' içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, İfade ve teşhislerde adları geçmek, örgütün kripto haberleşme programı 'Bylock' kullanıcısı olma suçlarından aranıyordu.

Ayrıca operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası olanlar da yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve KOM Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Aksaray, Aydın, Batman, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Karaman, Kütahya, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Niğde, Rize, Samsun, Trabzon ve Zonguldak'ta FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu; 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, çok miktarda döviz, Türk lirası ile çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

FETÖ elebaşının ölümünden sonra da; bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok. Milli irademize darbe yapmaya yeltenen bu hain yapıyı temizleyene kadar mücadelemize devam edeceğiz.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum."

Kaynak: ANKA

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