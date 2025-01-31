FETÖ/PDY Operasyonunda 11 Kişi Gözaltına Alındı

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İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonda, hakim savcı olmak için örgütün çalışma evlerinde kaldıkları ve ByLock mesajlarında adı geçen 8'i eski hakim ve savcı olmak üzere 11 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda adli ve idari hakimlik sınavlarına hazırlanmak için örgüte ait hakim ve savcı çalışma evlerinde kalan, örgütün düzenlemiş olduğu gezilere katılan, ankesörlü hatlardan aranan, örgütün şifreli haberleşme ağı olan ByLock içeriklerinde ismi geçen ve yönetim ile irtibatı bulunan kişiler belirlendi. Çalışmaların ardından bu sabah şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'inin eskiden hakim ve savcı olduğu ancak sonrasında istifa ederek avukatlık yaptıkları öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.