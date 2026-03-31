FETÖ/PDY Operasyonunda 12 Gözaltı - Son Dakika
FETÖ/PDY Operasyonunda 12 Gözaltı

31.03.2026 09:19
Ankara'da FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik 12 kişi için gözaltı kararı alındı.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma başlattı. Milli İstihbarat Teşkilatı ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordineli ve titiz çalışmaları sonucunda, örgütün gizli haberleşme aracı 'Bylock' yazışma programını kullandıkları tespit edilen ve örgütsel eylemlerine ilişkin haklarında etkin pişmanlık beyanları ile ankesörlü/sabit hatlardan ardışık/tekil şekilde aranma kayıtları bulunan 5'i aktif olmak üzere toplam 12 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FETÖ/PDY Operasyonunda 12 Gözaltı - Son Dakika

SON DAKİKA: FETÖ/PDY Operasyonunda 12 Gözaltı - Son Dakika
