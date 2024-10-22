FETÖ Propagandası Yapan 177 Hesap Belirlendi

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "FETÖ elebaşının ölümü sonrası sosyal medya platformlarında FETÖ propagandası yapan, övücü nitelikte paylaşımda bulunan ve taziye niteliğinde paylaşımlar yaptığı değerlendirilen 177 sosyal medya hesap yöneticisi tespit edilmiştir. Bu hesap yöneticileri hakkında işlem başlatılmıştır" açıklamasını yaptı.

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü üzerine 177 sosyal medya hesap yöneticisinin FETÖ propagandası yaptığının tespit edildiğini açıkladı. Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca; FETÖ elebaşının ölümü sonrası sosyal medya platformlarında FETÖ propagandası yapan, övücü nitelikte paylaşımda bulunan ve taziye niteliğinde paylaşımlar yaptığı değerlendirilen 177 sosyal medya hesap yöneticisi tespit edilmiştir. Siber Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Güvenlik Daire Başkanlıklarımızca bu hesap yöneticileri hakkında işlem başlatılmıştır. Siber suç ve suçlularla mücadele için 7/24 sanal devriyelerimiz görevinin başında."