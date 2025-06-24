FETÖ Soruşturmalarında 158 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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FETÖ Soruşturmalarında 158 Şüpheli Gözaltına Alındı

24.06.2025 09:41
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İstanbul ve İzmir'de yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında 158 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul ve İzmir cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında düzenlenen operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de yer aldığı 158 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisine sızan ve tamamı deşifre edilemeyen FETÖ mensuplarının olduğu belirtildi.

Bu yönüyle FETÖ'nün devletin anayasal düzeni ve bekası açısından halen en büyük tehlikeyi ihtiva eden terör örgütü konumunda bulunduğuna dikkatin çekildiği açıklamada, TSK'ya sızmış örgüt mensuplarının deşifresinde en etkili ve önde gelen soruşturma yönteminin örgüt içi iletişim yöntemlerinden "örgüt mensubu asker şahıslardan sorumlu sivil şahısların asker şahıslarla örgütsel irtibat amacıyla kullandığı büfe, market, fatura ödeme merkezi gibi yerlerde kurulu kontörlü hatlar ile kamuya açık yerlerde kurulu ankesörlü hatlardan örgütsel iletişim tarzına uygun şekilde irtibatın tespit edilmesi" olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Başsavcılık ile Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığınca yürütülen ortak çalışma sonucunda kurulan, Türkiye genelindeki diğer 80 il adli birimlerinin kullanımına açılan sabit hat veri havuzundan faydalanılmak suretiyle bugüne kadar darbe girişimi veya münhasıran terör örgütü mensubiyeti nedeniyle haklarında işlem tesis edilmeyen diğer asker şüpheliler için 1918 operasyon gerçekleştirildiği, 28 bin 262 şüphelinin tespit edildiği, bunlardan 25 bin 869'unun gözaltına alındığı aktarıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 9 bin 55'inin tutuklandığına, 13 bin 972'sinin adli kontrol şartıyla, 2 bin 842'inin kayıtsız serbest bırakıldığına, 2 bin 393 zanlının firari olduğunun altı çizilen açıklamada, ilerleyen süreçte çok sayıda şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Serbest bırakılmalarına hükmedilen 9 bin 533 şüphelinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp örgüt mensupları ve örgütün işleyişi hakkında faydalı bilgiler verdikleri, yakalanan toplam şüpheli sayısına göre itirafçı oranının yüzde 37 olduğu ifade edilen açıklamada, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüyle koordineli çalışmalarla 176 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 1'i Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 31'i Jandarma Genel Komutanlığı, 29'u Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 7'si Deniz Kuvvetleri Komutanlığına mensup, 2'si yarbay, 1'i binbaşı, 5'i yüzbaşı, 5'i teğmen ve 59'u astsubay uzman çavuş rütbelerindeki şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildiği aktarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ise 16'sı Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 86'sı Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 6'sı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına mensup 11'i albay, 16'sı yarbay, 46'sı binbaşı, 27'si yüzbaşı, 5'i teğmen, 1'i astsubay rütbelerinde, 2'si kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere, 174'ü muvazzaf asker toplam 176 zanlı hakkında İstanbul, İzmir ile 41 farklı ilde gözaltı kararı verildiği aktarıldı.

Açıklamada gözaltı kararı verilen şüphelilerden 158'inin gözaltına alındığı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, istanbul, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Terör, İzmir, Son Dakika

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