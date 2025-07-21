FETÖ Soruşturmasında 70 Şüpheli - Son Dakika
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FETÖ Soruşturmasında 70 Şüpheli

21.07.2025 16:36
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Maydonoz Döner zincirine yönelik FETÖ soruşturması tamamlandı, 70 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atandığı döner zincirine yönelik 46'sı tutuklu 70 şüpheli hakkında yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan 281 sayfalık iddianamede, örgütün, ülke içerisinde güncel yapılanma faaliyetlerini canlandırmak istediği, uzun yıllar boyunca sürdürdüğü gizlilik stratejisini uygulamaya devam ettiği ve bu kapsamda yeni örgütsel terimler kullandığı belirtildi.

FETÖ'nün finans temini için yeni yöntemler aradığı ve deşifre olmamak amacıyla tedbir faaliyetlerine azami özen gösterdiği kaydedilen iddianamede, "Merkezi İstanbul'da bulunan Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama AŞ'nin sahibi olduğu isim hakkı (franchise) sistemiyle bayilik veren Maydonoz Döner isimli işletmenin, Türkiye genelindeki ve yurt dışında bulunan bazı şubelerinin resmi/gayri resmi ortaklarının ya da aile yakınlarının FETÖ/PDY ile iltisaklı şahıslardan seçildiği ve franchise hakkını alan şirketlerin legal ortaklarının haricinde arka planda örgüt iltisaklı suçlardan adli işlem kaydı bulunan şahısların belirlenen bedeller karşılığında şirkete gayriresmi ortak yapıldığı" tespitine yer verildi.

İddianamede, 46'sı tutuklu 70 şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 14 yıl 2'şer aydan 28 yıl 4'er aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede ayrıca 8 şüpheli hakkında söz konusu suçlardan kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği belirtildi.

Ne olmuştu?

Soruşturma kapsamında, daha önce TMSF tarafından kayyum atanan firma yetkililerinin kendi hesaplarından ve şirket hesaplarından örgüte aidiyet bağlarını arttırmak, örgütten kopmaları önlemek adına FETÖ iltisaklı, KHK ile ihraç edilmiş asker, öğretmen, kamu görevlileri olmak üzere birçok kişiye bağış, kar payı, hisse bedeli, elden alınan borç ve benzeri açıklamalı para transferleri gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.

Devam eden çalışmalarda restoran zincirinin 74 şubesi hakkında düzenlenen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları detaylıca incelenmişti. Toplam 29 şubede, ortaklık bilgisi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kaydı olmayan, FETÖ soruşturması geçirmiş kişilere gayri resmi ortaklıkla istihdam sağlandığı belirlenmişti. Soruşturmada tespit edilen şüphelileri yakalamak için operasyon düzenlenmişti.

TMSF, 21 Şubat'ta, "Maydonoz Döner" markasıyla faaliyet gösteren 21 şirkete, mahkeme kararıyla kayyum olarak atanmıştı.

Kaynak: AA

istanbul, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Kayyum, Finans, Hukuk, Terör, Son Dakika

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