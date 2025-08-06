FETÖ Şüphelisi A.S. Çanakkale\'de Yakalandı

ÇANAKKALE'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç astsubay A.S. (41) yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik 1 Ağustos'ta operasyon düzenlendi. 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile hakkında yakalama emri bulunan ihraç astsubay A.S., Hamidiye Mahallesi'ndeki adresinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü A.S., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.