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- FETÖ tarafından yönetilen Arnavutluk İslam Birliği protesto edildi

TİRAN - Terör örgütü FETÖ tarafından yönetilen Arnavutluk İslam Birliği'nin başkanlık seçimleri, sivil toplum kuruluşları tarafından protesto edildi.

Terör örgütü FETÖ tarafından yönetilen Arnavutluk İslam Birliği'nin başkanlık seçimleri, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunan Tiran Medresesi salonunda yapıldı. FETÖ mensubu mevcut Başkan Bujar Spahiu'nun yanı sıra iki ismin daha başkanlık için aday olduğu seçimlerde Spahiu, çoğunluğu FETÖ mensubu olarak seçilen genel kurul üyelerinin oylarıyla yeniden başkan seçildi. Seçimlerin gerçekleştirildiği esnada medresenin dışında da onlarca kişi sivil toplum kuruluşlarının organize ettiği protesto için bir araya geldi.

Protesto sırasında konuşma yapan sivil kuruluş temsilcileri tarafından seçimlerin bir tiyatro olduğu ve FETÖ'nün bu kurumu rehin aldığını ifade edilirken, Arnavutluk'ta bulunan başka hiçbir grubun AİB'de temsil edilmediğini ve bunun yanı sıra FETÖ taraftarları tarafından yönetilen bu kuruma talimatların Fetullah Gülen'den geldiği belirtildi.

Güvenlik önlemlerin alındığı protestoda göstericiler "Gülenciler Arnavutluk İslam Birliği'nin işgalinden çekilsinler", "FETÖ Arnavutluk İslam Birliği'ni rahat bırak", "Arnavutluk İslam Birliği için yasallık" ve "Arnavutluk İslam Birliği'ni FETÖ dokunaçlarından kurtarın" yazılı pankartlar taşıdı.