FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası olan hükümlü Gaziantep İslahiye'de yakalandı

FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası olan hükümlü Gaziantep İslahiye'de yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Valilik açıklamasına göre, hakkında FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde jandarma operasyonuyla yakalandı. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda hakkında "FETÖ'ye üye olmak" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.S'nin adresi belirlendi.
İslahiye ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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