TOKAT'ta FETÖPDY'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis U.Ş. yakalandı.
Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖPDY'ye üye olmak suçundan aranan U.Ş.'nin kentte olduğu bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, U.Ş.'yi gözaltına aldı. 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis U.Ş., işlemlerinin ardından Tokat T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
Haber İbrahim UĞURTOKAT-DHA
Son Dakika › Güncel › FETÖ Üyeliğinden Aranan Eski Polis Tokat'ta Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?