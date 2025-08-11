Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski astsubay yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski astsubay V.T. (43) saklandığı adreste yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › FETÖ üyesi eski astsubay yakalandı - Son Dakika
