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FETÖ Üyesi Eski Polis Memuru Yakalandı

FETÖ Üyesi Eski Polis Memuru Yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 yıldır aranan eski polis memuru M.K'nin Sincan ilçesinde olduğunu tespit etti. M.K'nin silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor. Yakalanan M.K'nin FETÖ'nün kullandığı ByLock programını kullandığı ve örgüte en üst derecede sadakatle bağlı olduğu belirlendi. M.K, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

31.01.2024 14:37
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle 3 yıldır aranan eski polis memuru yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü M.K'nin Sincan ilçesinde olduğunu belirledi.

Üç yıldır aranan eski polis memuru ekiplerce yakalandı. M.K'nin ByLock kullanıcısı olduğu, örgütün yaptığı fişlemelerde "örgüte en üst derecede sadakatle bağlı" olarak kodlandığı tespit edildi.

M.K, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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