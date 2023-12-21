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FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Bursa'da Yakalandı - Son Dakika
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FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Bursa'da Yakalandı

FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Bursa'da yakalanarak cezaevine teslim edildi. Ardahan Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, O.S'nin yakalanması için başlatılan çalışma sonucunda Bursa'da olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Bursa\'da Yakalandı
21.12.2023 - 21:43,
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Bursa'da yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Ardahan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.S'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki çalışma sonucu firari hükümlünün Bursa'da olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince belirlenen adreste yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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