FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, hakkında FETÖ'ye üye olmak suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç'yi (50) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
