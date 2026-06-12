FETÖ Üyesi Firari Kırıkkale'de Yakalandı - Son Dakika
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FETÖ Üyesi Firari Kırıkkale'de Yakalandı

FETÖ Üyesi Firari Kırıkkale\'de Yakalandı
12.06.2026 10:12
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FETÖ üyesi M.S., 6 yıl 3 ay hapis cezası ile Kırıkkale'de yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda FETÖ üyeliği suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.S'yi (52) yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Kırıkkale, Jandarma, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Terör, Son Dakika

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