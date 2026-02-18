FETÖ Üyesi Firari Yakalandı - Son Dakika
FETÖ Üyesi Firari Yakalandı

18.02.2026 22:57
Gaziantep'te, FETÖ üyesi 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gaziantep, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

22:43
