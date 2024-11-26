FETÖ Üyesi Hükümlü İnegöl\'de Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılandığı davada 6 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşen M.A'nın (64), kırsal Cerrah Mahallesi'nde olduğunu belirledi.
Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda yakalanan M.A, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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