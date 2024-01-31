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FETÖ Üyesi Hükümlü Kahramanmaraş'ta Yakalandı

FETÖ Üyesi Hükümlü Kahramanmaraş\'ta Yakalandı

Kahramanmaraş'ta, FETÖ üyeliği suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine gönderildi.

31.01.2024 18:45
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Kahramanmaraş'ta, FETÖ üyeliği suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.A.T'nin (31) ilçede olduğu tespit edildi.

FETÖ hükümlüsü, adresine düzenlenen operasyonda yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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