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FETÖ üyesi ihraç üsteğmen tutuklandı

Osmaniye'de FETÖ/PDY üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç üsteğmen H.S., polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri araştırma ve tespit çalışmaları sonucunda H.S.'nin adresini tespit etti. H.S., adli makamlara sevk edildikten sonra tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

07.01.2024 - 16:56,
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OSMANİYE'de hakkında FETÖ/PDY üyeliğinden kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ihraç üsteğmen H.S., polis ekiplerince yakalanıp, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ihraç üsteğmen H.S.'nin adresini tespit etti. Ekiplerin koordineli yürüttüğü araştırma ve tespit çalışmaları neticesinde H.S. operasyon ile yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen H.S., tutuklanarak Osmaniye 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. (DHA)

FETÖ üyesi ihraç üsteğmen tutuklandı
Kaynak: DHA
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