FETÖ Üyesi İki Şüpheli İstanbul'da Yakalandı - Son Dakika
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FETÖ Üyesi İki Şüpheli İstanbul'da Yakalandı

Cemal ve Melek Türk, FETÖ suçlamasıyla Arnavutköy'de düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

24.12.2024 10:17
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İstanbul'da düzenlenen operasyonda, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terörizmin finansmanı" suçlarından gri kategoride aranan Cemal Türk ve eşi Melek Türk yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Arnavutköy'de düzenlenen operasyonda, FETÖ kapsamında aranan Cemal Türk ve eşi Melek Türk gözaltına alındı.

Terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Cemal Türk hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terörizmin finansmanı" suçlarından, Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesinin yakalama kararı bulunduğu, Melek Türk hakkında da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Şanlıurfa 2. Sulh Ceza Hakimliğince verilmiş yakalama kararı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, istanbul, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ Üyesi İki Şüpheli İstanbul'da Yakalandı - Son Dakika

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