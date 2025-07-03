Muğla'nın Milas ilçesinde FETÖ üyeliği suçlamasıyla aranan kişi, sahte kimlikle yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Milas Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, kafede şüphe üzerine bir kişi sorgulandı.
Üzerinden sahte kimlik çıkan kişinin FETÖ üyeliği suçlamasıyla aranan K.Ç.Ç. olduğu belirlendi.
Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › FETÖ Üyesi Sahte Kimlikle Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?