FETÖ Üyesi Samsun'da Yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giyen kişi saklandığı adreste yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör suçlarından arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, bu çerçevede FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.Ö'yü (46) saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.
