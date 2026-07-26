FETÖ Üyesi Zanlı Marmaris'te Yakalandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan G.Ç. gözaltına alındı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olma suçundan aranan zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele (TEM) şubeleri ile Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü FETÖ mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve firarilerin yakalanmasına yönelik müşterek çalışma yürütüldü.
Çalışmalar kapsamında, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında arama kaydı bulunan G.Ç., ikamet ettiği adreste gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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