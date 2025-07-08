FETÖ'ye Dışişleri Bakanlığı Operasyonu

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Dışişleri Bakanlığı mahrem yapılanmasına yönelik 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY'nin Dışişleri teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma yürütüldü. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan koordineli çalışmalar sonucunda, örgütün gizli haberleşme aracı ByLock kullandıkları tespit edilen şüphelilerin, incelenen mesaj içeriklerinde örgütsel faaliyetlerine ilişkin yazışmalar yaptıkları görüldü. Etkin pişmanlık ifadelerinde de bu faaliyetlerin ayrıntılı olarak anlatıldığı, ayrıca ankesörlü/sabit hatlardan ardışık şekilde aranma kayıtlarının bulunduğu belirlendi.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilerden 19'unun Dışişleri teşkilatı bünyesinde çeşitli kademelerde çalışmaktayken örgütle üyelik veya irtibatları nedeniyle meslekten çıkarıldığı, 4'ünün ilgili kurumda, 2'sinin ise farklı kurumlarda aktif çalışma kaydı bulunduğu anlaşıldı. Toplam 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.