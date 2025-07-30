FETÖ'ye Finans Operasyonu: 6 Gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "güncel finans yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ soruşturmalarında ele geçen dijital materyal çözümlemeleri, teknik ve fiziki takip, bugüne kadar alınan ifadeler ve fotoğraf teşhislerine bağlı olarak FETÖ'nün güncel finans yapılanması içerisinde yer aldığı belirlenen 6 şüphelinin eş zamanlı olarak gözaltına alınmasına karar verildiği bildirildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği belirtildi.