FETÖ'ye İzmir Merkezli Operasyon - Son Dakika
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FETÖ'ye İzmir Merkezli Operasyon

10.06.2026 11:28
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FETÖ'ye yönelik 12 ilde yapılan operasyonda 22 hücre evi ve 80'den fazla şüpheli tespit edildi.

İzmir merkezli 12 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda örgütün güncel eğitim yapılanması faaliyetleri ortaya çıkarıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün güncel eğitim yapılanması faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturması sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir, Niğde, Manisa, Aydın, Balıkesir, Adana, Denizli, Kütahya, Bilecik, Düzce, Uşak ve Isparta'da örgütün "öğrenci evi" adı altında 22 hücre evinin bulunduğu tespit edildi.

Hücre evlerine yapılan operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 77 şüpheli ile evlerde saklandığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Şifreli emanet dolapları kullanmışlar

FETÖ'nün eğitim yapılanmasında kullandığı 22 hücre evinin faaliyetleri teknik ve fiziki çalışmalar sonucu ortaya çıkarıldı.

Bu evlerde örgütsel faaliyetlerin gerçekleştirildiği, sorumlu düzeyde faaliyet yürüten örgüt mensubu 5 şüphelinin kod isim kullandığı, evde kalan örgüt üyelerinin karar alırken sorumlularına danıştıkları, bu evlerin evlerden sorumlu örgüt üyeleri tarafından finanse edildiği tespit edildi.

Hücre evlerinde kalanların, para alışverişinde fiziksel teması en aza indirmek için kentteki bir alışveriş merkezinin şifreli emanet dolaplarını kullandığı belirlendi. Örgüt üyelerinin farklı zamanlarda şifreli emanet dolaplarına poşetlerde para ve alışveriş kartları bıraktığı ve hücre evlerinde kalan şüphelilerin bunları teslim aldığı saptandı.

Örgütün ayrıca "yurt dışına gezi" adı altında hücre evlerinde kalan şüphelileri Balkan ülkelerindeki örgütün eğitim kamplarına götürdüğü de tespit edildi.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün güncel eğitim yapılanması faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dün 78 şüpheli hakkında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin icrası amacıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Operasyon, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, İzmir, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ'ye İzmir Merkezli Operasyon - Son Dakika

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