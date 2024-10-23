FETÖ'ye Kıskaç-29 Operasyonu: 15 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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FETÖ'ye Kıskaç-29 Operasyonu: 15 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanlığı, FETÖ'ye yönelik düzenlenen Kıskaç-29 operasyonlarında 15 kişiyi yakaladığını duyurdu.

23.10.2024 11:09
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(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, 3 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen 'Kıskaç-29' operasyonlarında 15 şüpheli yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, X hesabından yaptığı paylaşımda; Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli Bursa ve Manisa'da FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-29" operasyonları düzenlendiğini bildirdi.

Bakanlık operasyonun ayrıntılara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"'Kıskaç-29' operasyonlarında farklı soruşturmalar kapsamında haklarında örgütün askeri yapılanması içerisinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine dair ifade ve teşhis beyanları bulundukları, örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ankesörlü telefonlarla örgüt mensuplarıyla iletişime geçtikleri, örgüte ait evlerde kaldıkları, sohbet ve toplantılarına katıldıkları, örgütün kripto haberleşme programı "Bylock" kullanıcısı oldukları, örgütün güncel yapılanması içerisinde güncel olarak örgüt evlerinde kaldıkları belirlenen 12 şüpheli şahıs ile FETÖ Silahlı Terör Örgütü elebaşının ölümü sonrasında sosyal medya üzerinden örgüt elebaşını övücü mahiyette paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyoruz. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanlığı, İstanbul, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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