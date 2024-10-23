FETÖ'ye Operasyon: 15 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

FETÖ'ye Operasyon: 15 Gözaltı

Geniş Video İzle

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, FETÖ'ye bağlı 15 kişi gözaltına alındı. Sorgular sürüyor.

23.10.2024 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli üç ilde düzenlenen operasyonda 15 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Gözaltına alınanlar arasında geçtiğimiz günlerde ABD'de ölen örgüt elebaşı Fetullah Gülen'i sosyal medya mecralarında övücü paylaşımlar yapan kişiler de bulunuyor. Aralarında Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz'ün de bulunduğu şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'ne getirildi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, farklı soruşturmalarla ilgili haklarında örgütün askeri yapılanma içerisinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine dair ifade ve teşhis beyanları bulunan, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme yöntemi olan ankesör/büfe telefonlarından aranarak örgüt mensuplarıyla iletişime geçtikleri anlaşılan bazı şüpheliler belirlendi. Örgüte ait hücre evlerinde kalan ve sözde sohbet ve toplantılarına katılan, gizli haberleşme programı Bylock yazışmaları saptanan ve güncel yapılanma içerisinde yer aldıkları öne sürülen 13 şüpheli ile terör örgütü elebaşı Gülen'in ölümü sonrası sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 4 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, bu sabah İstanbul, Bursa ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Aralarında Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz'ün de bulunduğu şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'ne getirildi.

Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Kaynak: ANKA

Operasyon, Güvenlik, Politika, İstanbul, 3-sayfa, Manisa, Güncel, Hukuk, Terör, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ'ye Operasyon: 15 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:49 İşte TUSAŞ tesisine saldıran teröristler İşte TUSAŞ tesisine saldıran teröristler
16:48 Ankara TUSAŞ’taki saldırının zamanlaması dikkat çekici Ankara TUSAŞ'taki saldırının zamanlaması dikkat çekici
16:26 Ankara TUSAŞ’taki patlama anı kamerada Ankara TUSAŞ'taki patlama anı kamerada
16:07 Ankara’daki çatışma anından ilk görüntüler Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu Ankara'daki çatışma anından ilk görüntüler! Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu
15:56 Ankara’da TUSAŞ’a terör saldırısı Şehit ve yaralılarımız var Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var
01:42 ’İmralı ziyaretine izin çıktı’ iddiasıyla ilgili DEM Parti’den açıklama geldi 'İmralı ziyaretine izin çıktı' iddiasıyla ilgili DEM Parti'den açıklama geldi
01:20 McDonald’s’ta hamburger yiyen 49 kişiye ölümcül bakteri bulaştı, satışlar durduruldu McDonald's'ta hamburger yiyen 49 kişiye ölümcül bakteri bulaştı, satışlar durduruldu
01:15 Derin yarıkların oluştuğu bölgede korkutan görüntü: Mahalle komple hareket halinde Derin yarıkların oluştuğu bölgede korkutan görüntü: Mahalle komple hareket halinde
01:01 Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı
00:25 Öcalan’a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak’tan 29 Ekim çağrısı Öcalan'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı
23:54 Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund’u 5-2 mağlup etti Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u 5-2 mağlup etti
23:35 Öcalan’ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları’na da gittim Öcalan'ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları'na da gittim
23:05 Kulisleri hareketlendiren iddia Öcalan’ın yeğenine ’’İmralı’’ izni verildi Kulisleri hareketlendiren iddia! Öcalan'ın yeğenine ''İmralı'' izni verildi
22:40 Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 17:02:52. #1.12#
SON DAKİKA: FETÖ'ye Operasyon: 15 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.