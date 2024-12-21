FETÖ\'ye Üyelikten Eski Üsteğmen Yakalandı

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Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski üsteğmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye üyeliğinden hakkında hapis cezası bulunan eski üsteğmen M.C'nin Işıklı Mahallesi'nde bir evde kaldığını tespit etti.

Yakalanan firari M.C, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.