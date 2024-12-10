Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, 2012 yılı vergi müfettiş yardımcılığına giriş sınavında FETÖ/PDY üyeleri tarafından sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi. Haksız şekilde sınavı kazanan ve soruların örgüt mensuplarında dağıtılmasına aracılık eden 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Ayrıca 2010 yılında gerçekleştirilen KPSS oturumunda usulsüzlük yaptığı tespit edilen 1'i örgütün sözde Konya il muhasebe sorumlusu 3 kişinin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Son Dakika › Güncel › FETÖ'ye Yönelik KPSS ve Vergi Sınavı Usulsüzlükleri: 24 Gözaltı Kararı - Son Dakika
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