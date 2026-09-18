Fettuh, BM Genel Kurulu'nun 152 oyla kabul ettiği Filistin kararını değerlendirdi - Son Dakika
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Fettuh, BM Genel Kurulu'nun 152 oyla kabul ettiği Filistin kararını değerlendirdi

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Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh, BM Genel Kurulu'nun Abbas'ın videoyla hitap etmesine izin verilmesini öngören kararının 152 oyla kabulünü değerlendirdi. Fettuh, oylamanın yalnızlaştırma girişimlerinin reddi olduğunu belirterek ABD'ye kararından dönme çağrısı yaptı.

Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin lehine yapılan geniş katılımlı oylamanın, uluslararası toplumun Filistin'e yönelik tutumunda "açık bir değişime" işaret ettiğini belirtti.

Fettuh, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve beraberindeki heyetin BM Genel Kurulu'nun 81. oturumuna katılımına ilişkin uygulamalarını reddeden kararın 152 ülkenin desteğiyle kabul edilmesini değerlendirdi.

Fettuh, oylamanın "Filistin'i yalnızlaştırma veya BM'deki varlığını kısıtlama girişimlerinin reddedildiğini" gösterdiğini vurguladı.

ABD yönetimine kararından geri dönmesi ve Abbas ile Filistin heyetinin Genel Kurulun yıllık oturumuna katılmasına izin vermesi çağrısında bulunan Fettuh, "baskı ve dışlama girişimlerinin Filistin'in uluslararası alandaki varlığını durduramayacağını" dile getirdi.

Fettuh, Filistin halkının başta "özgürlük, bağımsızlık, kendi kaderini tayin hakkı ve başkenti Kudüs olan bağımsız devlet kurma" olmak üzere ulusal haklarını savunmayı sürdüreceğini kaydetti.

Uluslararası toplumun tutumunun "çifte standartları veya siyasi nüfuzun işgalin hesap vermekten korunması amacıyla kullanılmasını artık kabul etmediğini" gösterdiğini aktaran Fettuh, ABD yönetiminin kararının BM Şartı ve uluslararası yükümlülüklerle çeliştiğine işaret etti.

Fettuh ayrıca uluslararası alanda "işgal, ilhak, yerleşim faaliyetleri, zorla yerinden etme ve ırkçılığın" barışın temeli veya Filistin halkının meşru haklarının alternatifi olamayacağı yönündeki kanaatin güçlendiğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, gelecek hafta yapılacak BM 81. Genel Kurul görüşmeleri için ABD'nin vize vermediği Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Genel Kurul'a video yoluyla hitap etmesini öngören kararı, dün 3'e karşı 152 oyla kabul etmişti.

Kaynak: AA
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