FGN-100-d1 Uydu Fırlatıldı - Son Dakika
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FGN-100-d1 Uydu Fırlatıldı

TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, FGN-100-d1'in uzaya fırlatılmasını gururla kutladı.

15.01.2025 18:01
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Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, Fergani Uzay tarafından milli olarak geliştirilen ve özel bir firma tarafından üretilen Türkiye'nin en büyük uydusu FGN-100-d1'in uzaya fırlatılmasının ardından yörüngesine başarıyla yerleşmesi dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

TDT'den edinilen bilgiye göre, Ömüraliyev, "Fergani Uzay'ın ilk uydusu FGN-100-d1'in uzaya fırlatılmasını büyük bir gururla kutluyorum. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar'ın liderliğinde elde edilen bu başarı, Türk Dünyası'nın yaratıcılığını ve azmini bir kez daha gözler önüne sermektedir." ifadesini kullandı.

Bayraktar'ın, TDT tarafından Buhara'da düzenlenen Gençlik Platformu etkinliğinde Türk Dünyası'nın "parlak genç beyinleriyle" paylaştığı bu vizyonun gerçekleştiğini görmekten mutluluk duyduğunu vurgulayan Ömüraliyev, "Kökleri yıllar boyunca beslenen bir hayale dayanan bu başarı, tüm Türk Dünyası için büyük bir gurur ve sevinç kaynağıdır." değerlendirmesini yaptı.

Ömüraliyev, söz konusu projenin, Fergani ve Uluğ Bey gibi alimlerin mirasını yad ettiğinin altını çizerek, ortak bilimsel mirasın ihya edilerek gelecek nesillere ilham verdiğini ve aynı zamanda Türk dünyasının küresel uzay çalışmaları alanında artan kapasitesini ortaya koyduğuna dikkati çekti.

Uzay teknolojileri alanında işbirliği mesajı

Bu başarının ayrıca TDT üye devletleri arasında uzay teknolojileri alanında işbirliğinin geliştirilmesinde önemli bir adımı da işaret ettiğine değinen Ömüraliyev, TDT Sekretaryası'nın, bu alanda işbirliğini ilerletme konusundaki "sarsılmaz kararlılığını" bir kez daha teyit ettiğini belirtti.

Ömüraliyev, uzay araştırmaları sahasındaki müşterek kabiliyetlerin güçlendirilmek üzere uzmanlık, deneyim ve teknik bilgi paylaşımı için bir platform sağlamanın amaçlandığı mesajını vererek, "Bu vesileyle, emeği geçen herkesi tebrik ediyor, bu büyük gelişmenin Türk Dünyası için daha büyük başarılara kapı aralamasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Fergani Uzay tarafından milli olarak geliştirilen ve özel bir firma tarafından üretilen Türkiye'nin en büyük uydusu FGN-100-d1, uzaya fırlatılmasının ardından yörüngesine başarıyla yerleşmişti.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar tarafından kurulan Fergani Uzay'ın milli olarak geliştirdiği FGN-100-d1 uydusu, dün akşam Türkiye saati ile 22.09'da ABD'nin Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden uzaya fırlatılmıştı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Fergani, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Dünya, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Güncel FGN-100-d1 Uydu Fırlatıldı - Son Dakika

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