FHKC: Netanyahu'nun Macaristan Ziyareti Utançtır - Son Dakika
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FHKC: Netanyahu'nun Macaristan Ziyareti Utançtır

FHKC, Macaristan'ın Netanyahu'yu kabulünü kınayarak bunu uluslararası utanç olarak değerlendirdi.

03.04.2025 23:47
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Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Macar hükümetinin Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) hakkında tutuklama kararı çıkardığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ülkeye kabul etmesini kınayarak bunun " Macaristan'ın alnında bir utanç lekesi olduğunu" belirtti.

FHKC'den yapılan yazılı açıklamada, UCM'nin tutuklama kararına rağmen Macaristan'a resmi ziyarette bulunan Netanyahu'nun Budapeşte'de Macar mevkidaşı Viktor Orban ile bir araya gelmesine tepki gösterildi.

Bu adımın "Macaristan'ı yöneten Siyonist yanlısı rejimin doğasını ve Filistin halkına karşı işlenen Siyonist saldırı ve suçlara tam desteğini teyit ettiği" kaydedildi.

UCM'nin tutuklama kararına rağmen Macar hükümetinin Netanyahu'yu ülkeye kabul etmesinin kınandığı ifade edildi ve bunun "Macaristan'ın alnında bir utanç lekesi olduğu" vurgulandı.

Macaristan'ın UCM'den çekilme kararının "Siyonist emirlere boyun eğdiğinin ve Gazze'de çocukların, kadınların, masum sivillerin öldürülmesi başta olmak üzere soykırım suçlarının örtbas edilmesine fiilen katıldığının bir başka kanıtı olduğu" kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Macaristan'daki tüm özgür insanlara, "ülkelerinin egemenliğini dar çıkarlar ve dünyadaki savaş suçlularının menfaatleri uğruna satan hükümetlerine karşı ayaklanmaları" çağrısı yapıldı.

Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) tutuklama kararına rağmen Macaristan'a resmi ziyarette bulunan Netanyahu, başkent Budapeşte'de Macar mevkidaşı Orban'la görüşmüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Orban, başbakanlık görevine geldiği ilk yıllarda UCM'ye katılma kararı için imza attığını, bugün de ayrılmak için yine bu kararın altına imzasını koyduğunu söylemişti.

Netanyahu da Avrupa'da ülkesini anlayan birkaç ülkeden birinin Macaristan olduğunu ileri sürerek, Orban'ı dostu olarak tanımlamıştı.

UCM, 21 Kasım 2024'te açıkladığı kararda, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel FHKC: Netanyahu'nun Macaristan Ziyareti Utançtır - Son Dakika

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