Fibromiyalji: Kronik Ağrı Sendromunda Tanı ve Tedavi Süreci

Fibromiyalji, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 5'ini etkileyen kronik bir ağrı sendromudur. Kesin nedeni tam olarak anlaşılamamakla birlikte, merkezi sinir sistemindeki ağrı işleme süreçlerindeki anormallikler temel sebep olarak görülmektedir. Hastalık, yaygın vücut ağrısı, uyku bozuklukları ve kronik yorgunlukla karakterize olup, baş ağrısı, anksiyete ve depresyon gibi ruhsal bozukluklar da eşlik edebilir. En sık 40-50 yaş arasında görülmekle birlikte, çocukluk ve ileri yaşlarda da ortaya çıkabilir.

Fibromiyalji semptomları kişiden kişiye değişiklik gösterir ve vücudun her iki tarafında en az 3 aydır devam eden ağrılar, kronik yorgunluk, beyin sisi, dikkat dağınıklığı, depresyon, anksiyete, karıncalanma, migren ve bağırsak fonksiyonlarında değişim gibi çeşitli yakınmaları içerebilir. Tanı, uzman bir hekim tarafından klinik muayene ve hastanın şikayetlerinin değerlendirilmesiyle konulur, genellikle American College of Rheumatology (ACR) kriterleri kullanılır.

Risk faktörleri arasında kadın olmak, ileri yaş, fiziksel travmalar, viral enfeksiyonlar, psikolojik veya fiziksel şiddet, genetik geçiş ve aşırı aktif yaşam tarzı yer alır. Tedavi süreci çok yönlüdür ve hastanın ihtiyaçlarına göre şekillenir. İlaç tedavisi (antidepresanlar veya nöropatik ağrı kesiciler) ve ilaç dışı tedaviler (hasta eğitimi, fizik tedavi, egzersiz, beslenme önerileri, stres yönetimi, düzenli uyku, Bilişsel Davranışçı Terapi ve meditasyon) uygulanır. Fibromiyalji tehlikeli veya sakat bırakıcı bir hastalık değildir, ancak doğru yönetimle kontrol altına alınması gereken kronik bir durumdur.