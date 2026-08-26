Fico'dan AB-Çin İlişkilerine Dikkat Çekti - Son Dakika
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Fico'dan AB-Çin İlişkilerine Dikkat Çekti

Fico\'dan AB-Çin İlişkilerine Dikkat Çekti
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Slovakya Başbakanı Fico, AB'nin Çin ile dostane rekabete girmesi gerektiğini belirtti.

BRATİSLAVA, 26 Ağustos (Xinhua) -- Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Birliği'nin (AB) Çin'i düşman gibi görüp önüne engeller koymak yerine, bu ülkeyle "dostane bir rekabet" içinde olması gerektiğini söyledi.

Fico, AB başkentleri turu kapsamında ilk ziyaretini Slovakya'ya gerçekleştiren Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile salı günü Bratislava'da bir araya geldi. Görüşmede, AB'nin bir sonraki uzun vadeli bütçesi, rekabet gücü, enerji fiyatları ve genişleme süreci ele alındı.

Slovakya'nın AB'nin küresel ölçekte rekabet edebilme kapasitesinden endişe duyduğunu belirten Fico, rekabet gücünü artırmanın yeni gümrük vergileri veya engeller getirmek anlamına gelmemesi, bunun yerine daha iyi işler yapmak ve diğerlerinden daha iyi performans göstermek için çaba gösterilmesi gerektiğini savundu.

Fico, "AB ile Çin arasındaki ilişkiler konusunda farklı bir görüşe sahibim. Çin'in önüne engeller koyarak ve onu düşman gibi görerek mücadele etmemiz gerektiğine katılmıyorum. Çin, dostane bir ruhla rekabet etmemiz ve daha iyisini başarmak için çabalamamız gereken bir ülke" dedi.

AB'nin bir sonraki uzun vadeli bütçesine de değinen Fico, birlik genelinde bölgesel eşitsizlikleri azaltmak için güçlü bir uyum politikasının sürdürülmesini desteklediklerini vurguladı.

Fico, "Hatta AB'nin doğu kesiminde yer alan ve örneğin Ukrayna ile sınırı bulunan ülkelere ek finansman sağlanması gerektiğini söylüyoruz" diyerek, güçlü bir tarım politikasının da Slovakya'nın önemli önceliklerinden biri olduğunu ifade etti.

İki lider görüşmede AB'nin genişleme sürecini de ele aldı. Fico, üyelik isteyen ülkelere yönelik desteklerini yinelerken, tüm aday ülkelerin gerekli kriterleri karşılaması gerektiğini belirtti.

Fico, "Bu, hiçbir istisna ve kestirme yola yer olmadığı anlamına geliyor. Bu durum Ukrayna için de geçerli" dedi.

Ukrayna'nın katılım sürecinde Karadağ, Arnavutluk veya Sırbistan gibi ülkelerin önüne geçmesine izin verilmemesi gerektiğini belirten Fico, bu ülkelerin AB üyeliğine çok daha uzun süredir hazırlandığını savundu.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Dış Politika, Slovakya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fico'dan AB-Çin İlişkilerine Dikkat Çekti - Son Dakika

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