Fico'dan Savaşın Sona Ermesi Çağrısı - Son Dakika
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Fico'dan Savaşın Sona Ermesi Çağrısı

Slovakya Başbakanı Fico, Rusya-Ukrayna çatışmasının müzakerelerle bitirilmesi gerektiğini vurguladı.

04.10.2024 12:14
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BRATISLAVA, 4 Ekim (Xinhua) -- Slovakya Başbakanı Robert Fico, Rusya ve Ukrayna arasındaki mevcut çatışmanın bir an önce sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Fico Perşembe günü yaptığı açıklamada, çatışmanın tüm taraflar için talihsiz bir durum olduğunu ifade ederek her savaşın müzakere masasında sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Slovakya ve Ukrayna hükümetleri arasında Pazartesi günü yapılması planlanan ortak oturum öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Fico, Slovakya'nın Ukrayna ile dostane ilişkilerini sürdürme konusundaki kararlılığını dile getirdi.

Rusya ile ilişkileri yeniden rayına oturtma niyetini de ifade eden Fico, Rusya-Ukrayna çatışmasının görev süresi içinde sona ermesi halinde Rusya ile ilişkileri, özellikle de ekonomik ilişkileri yeniden tesis etmek için elinden geleni yapacağını söyledi.

Fico, " Avrupa Birliği'nin Rusya Federasyonu'na, Rusya Federasyonu'nun da elbette Avrupa Birliği'ne ihtiyacı var" dedi.

Kaynak: Xinhua

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