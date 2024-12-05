Fidan, AGİT Toplantısında

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Valetta'da düzenlenen 31. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin kurucu üyeleri arasında yer aldığı AGİT'in Dönem Başkanı Malta'nın ev sahipliğinde Valetta'da düzenlenen 31. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katıldı. Fidan'ın toplantıda bir konuşma yapması bekleniyor.
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