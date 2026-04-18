Fidan, Antalya'da Gazze Toplantısına Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
Fidan, Antalya'da Gazze Toplantısına Ev Sahipliği Yapacak

18.04.2026 10:25
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nda Gazze konulu Bakanlar toplantısına ev sahipliği yapacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında Bakanlar düzeyinde Gazze konulu bir toplantıya ev sahipliği yapacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, ADF marjında Gazze konulu bir toplantıya bugün Antalya'da ev sahipliği yapacak.

Söz konusu toplantıda, BM Yüksek Düzeyli Haftası marjında 23 Eylül 2025'te New York'ta ABD Başkanı Donald Trump'la gerçekleştirilen toplantıda yer alan ve aynı zamanda Barış Kurulu üyesi olan Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün temsil edilecek.

Bakan Fidan'ın toplantıdaki hitabında, Filistin meselesinin uluslararası toplumun gündeminde tutulmasının önemini yinelemesi, sahadaki ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, Gazze'nin Filistinliler tarafından yönetilmesinin sağlanması ve buranın güvenliğini temin edecek düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etmesi ve Gazze'de yeniden imar çalışmalarının ivedilikle başlatılmasının zaruretine işaret etmesi bekleniyor.

Fidan'ın ayrıca toplantıda, Barış Planının ikinci aşamasına geçilmesinin bölgedeki gerginliğin azaltılmasına katkı sağlayabileceğini belirtmesi, İsrail'in, birinci aşamadaki yükümlülüklerini yerine getirmek ve ihlallerini sürdürmek suretiyle süreci akamete uğratma çabalarına dikkat çekmesi, Barış Kurulu bağlamında atılabilecek ortak adımlara dair görüş alışverişinde bulunması, İsrail'in Batı Şeria'daki apartheid rejimini derinleştiren uygulamalarının ve Mescid-i Aksa dahil kutsal mekanların tarihi statükosunu aşındırmaya yönelik hukuksuz adımlarının kabul edilemez olduğunu vurgulaması, İsrail'in Gazze'deki ateşkes sürecini ve iki devletli çözümü baltalama girişimleri karşısında, uluslararası toplumun kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğini yinelemesi ve ABD-İran arasındaki süreç, savaşın sonlandırılmasına yönelik girişimler ile İsrail'in Lübnan'daki işgali dahil olmak üzere bölgedeki son durum hakkında istişarelerde bulunması öngörülüyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fidan, Antalya'da Gazze Toplantısına Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ile İran arasındaki yeni müzakereler pazartesi günü İslamabad'da yapılacak
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8'e yükseldi! Aralarında eski erkek arkadaşı da var
Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu! Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı
Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Gözaltına alınan 18 kişiden 5'i sağlık kontrolünden geçirildi
Okul katliamında şok detay! Alparslan Hoca gidince felaket geldi
Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı
SON DAKİKA: Fidan, Antalya'da Gazze Toplantısına Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
