Fidan, Antalya'da Gazze Toplantısına Ev Sahipliği Yapacak

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, ADF marjında Gazze konulu bir toplantıya bugün Antalya'da ev sahipliği yapacak.

Söz konusu toplantıda, BM Yüksek Düzeyli Haftası marjında 23 Eylül 2025'te New York'ta ABD Başkanı Donald Trump'la gerçekleştirilen toplantıda yer alan ve aynı zamanda Barış Kurulu üyesi olan Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün temsil edilecek.

Bakan Fidan'ın toplantıdaki hitabında, Filistin meselesinin uluslararası toplumun gündeminde tutulmasının önemini yinelemesi, sahadaki ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, Gazze'nin Filistinliler tarafından yönetilmesinin sağlanması ve buranın güvenliğini temin edecek düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etmesi ve Gazze'de yeniden imar çalışmalarının ivedilikle başlatılmasının zaruretine işaret etmesi bekleniyor.

Fidan'ın ayrıca toplantıda, Barış Planının ikinci aşamasına geçilmesinin bölgedeki gerginliğin azaltılmasına katkı sağlayabileceğini belirtmesi, İsrail'in, birinci aşamadaki yükümlülüklerini yerine getirmek ve ihlallerini sürdürmek suretiyle süreci akamete uğratma çabalarına dikkat çekmesi, Barış Kurulu bağlamında atılabilecek ortak adımlara dair görüş alışverişinde bulunması, İsrail'in Batı Şeria'daki apartheid rejimini derinleştiren uygulamalarının ve Mescid-i Aksa dahil kutsal mekanların tarihi statükosunu aşındırmaya yönelik hukuksuz adımlarının kabul edilemez olduğunu vurgulaması, İsrail'in Gazze'deki ateşkes sürecini ve iki devletli çözümü baltalama girişimleri karşısında, uluslararası toplumun kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğini yinelemesi ve ABD-İran arasındaki süreç, savaşın sonlandırılmasına yönelik girişimler ile İsrail'in Lübnan'daki işgali dahil olmak üzere bölgedeki son durum hakkında istişarelerde bulunması öngörülüyor.