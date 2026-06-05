Fidan: Cox's Bazar'da insanlık dramı yaşanıyor - Son Dakika
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Fidan: Cox's Bazar'da insanlık dramı yaşanıyor

05.06.2026 18:05
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş'teki Rohingya mülteci kamplarında insanlık dramı yaşandığını belirterek, Türkiye'nin yardımlarının sürdüğünü ancak bu dramların sona ermesi temennisinde bulundu.

COX'S Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş'in Cox's Bazar şehrinde Arakanlı Müslümanların (Rohingya) yaşadığı mülteci kamplarını ziyaret ederek, "Burada maalesef bir insanlık dramı yaşanmakta. Türkiye'nin yardım eli her yere olduğu gibi buraya da uzanmış durumda ama tabii keşke bu dramlar olmasa, keşke biz de yardım etmek durumunda kalmasak." dedi.

Fidan, Arakanlı Müslümanların Myanmar'daki iç savaştan kaçarak sığındığı Cox's Bazar'da yer alan mülteci kamplarını ziyareti sırasında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan, kamplardaki duruma ilişkin, "Burada maalesef bir insanlık dramı yaşanmakta. Türkiye'nin yardım eli her yere olduğu gibi buraya da uzanmış durumda ama tabii keşke bu dramlar olmasa, keşke biz de yardım etmek durumunda kalmasak." diye konuştu.

Yaşanan zorluklarda sadece yakın çevreye değil uzak coğrafyalara da yardım etmenin önemine dikkati çeken Fidan, "Burada Cumhurbaşkanı'mızın (Recep Tayyip Erdoğan) ortaya koyduğu çok büyük bir hassasiyet var, özellikle ezilenlere, ihtiyaç sahibi olanlara yardım götürülmesinden dolayı." ifadelerini kullandı.

Fidan, kampta 1 milyondan fazla Arakanlı Müslüman'ın yaşadığını belirterek, "Krizin ilk gününden itibaren sağlık hizmeti ve diğer hizmetleri veren Türkiye'nin yardım kuruluşları ve ilgili kurumları var. Gerek kamuya ait gerek sivil toplum kuruluşlarına ait." dedi.

Türkiye'nin bölgede kurduğu sahra hastanesini de ziyaret eden Fidan, "Burada da doktorlarımızla, çalışanlarımızla beraberiz. Arkadaşlar binlerce kilometre uzakta bu şartlar altında canla başla çalışıyorlar. Ne kadar teşekkür etsek azdır." şeklinde konuştu.

"Personelimizin moralleri çok yüksek"

Fidan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türk Kızılayı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye'deki sivil toplum teşkilatlarının bölgedeki çalışmalarının önemine değinerek, şunları söyledi:

"Tabii bu, burada bulunan insanların durumuna bir geçici çözüm, bir yardım. Esas olarak benim Dışişleri Bakanı olarak buraya gelmemdeki en büyük amaç, sadece buradaki olanları yerinde görmek değil siyasi ve stratejik seviyede buradaki kardeşlerimizin bu durumunu kalıcı olmaktan çıkartıp daha farklı bir duruma nasıl götürebiliriz, uluslararası toplumla beraber bunu nasıl yapabiliriz? O önemli."

Bangladeş hükümetine teşekkür eden Fidan, "Onlar da sürekli bizimle beraberler. Burada da büyük bir misafirperverlik ortaya koyuyorlar. Biz, Suriye'deki kardeşlerimiz savaştan kaçtıkları zaman milyonlarca kardeşimize kucak açmıştık. Bangladeşli kardeşlerimiz de kucak açmış durumdalar." dedi.

Fidan, bölgedeki iklim şartlarının her zaman için elverişli olmadığına dikkati çekerek, "Ama burada çalışan gerek sağlık personelimizin gerek diğer personelimizin moralleri çok yüksek. Canla başla çalışıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Emeklerini zayi etmesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Hakan Fidan, Bangladeş, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fidan: Cox's Bazar'da insanlık dramı yaşanıyor - Son Dakika

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